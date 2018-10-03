В столице объявили желтый уровень опасности

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Дождь и сильный ветер ожидаются в столице в четверг 

Москва24 + ещё 29 12 часов назад
Фото: Москва24
В четверг, 4 октября, в столице ожидается дождь и облачная погода. Температура воздуха днем составит 8–10 градусов тепла, по области — до 7–12 градусов. Ночью, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается 2–4 градуса тепла, по области — от -1 до +4 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Из-за сильного ветра в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности.
По данным метеорологов, будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
Кроме того, москвичей до конца недели ждут резкие перепады атмосферного давления. С приближением циклона с северо-запада давление упало примерно на 10-12 миллиметров ртутного столба.
4 октября эта тенденция сохранится, в районе столицы показатель достигнет минимальной величины за неделю — 735 миллиметров ртутного столба. 5 октября давление увеличится почти на 20 миллиметров ртутного столба.
Однако в выходные в Москву вернется теплая погода. В субботу, 6 октября, ночью местами возможны заморозки, а днем ожидается до 13-15 градусов и 11-16 тепла — в области. В воскресенье будет малооблачно, местами небольшие осадки. Ночью температура не опустится ниже плюс трех градусов, а днем поднимется до плюс 18. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду.
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