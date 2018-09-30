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В Москву пришли заморозки
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В Москву пришли заморозки 

Вести.Ru + ещё 2 30 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Первые заморозки зафиксированы в Москве и Подмосковье в ночь с субботы на воскресенье. Температура воздуха в столице опускалась до минус 0,4 градуса в районе ВДНХ, на станции в Тушине — минус один градус.
В этом году заморозки наступили в положенный климатический срок — согласно многолетним наблюдениям, первые заморозки приходятся как раз на 30 сентября, отмечают метеорологи. Самая низкая температура зафиксирована в Черустях на востоке Подмосковья, там столбики термометров опустились до минус 3,5 градуса. Это была самая холодная ночь с начала осени.
Метеорологи прогнозируют, что предстоящей ночью повторения заморозков не ожидается. Температура в ночь на понедельник не опустится ниже 3—5 градусов со знаком плюс. По области — 1—6 градусов тепла. Осадки также не прогнозируются.
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