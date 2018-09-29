Москва замерзнет ночью

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что в столице ожидаются в ночь на 30 сентября заморозки до -1 °C.
«По прогнозу синоптиков Росгидромета, 30 сентября 2018 г. на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 29 сентября на 30 сентября -1… +1 °C, в центре до +2… +4 °C, днём 30 сентября +9… +11 °C. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с», — приводит агентство «Москва» сообщение МЧС.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о похолодании в столице.