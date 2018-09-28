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Заморозки и дожди: Москву ждет испытание водой 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Холода и дожди продолжат одолевать Москву в ближайшую неделю. В ночь с субботы на воскресенье температура упадет до нуля градусов — жителей столицы ждут первые заморозки. Октябрь начнется без осадков, но ненадолго: дожди вернутся в город к среде, 3 октября.
В пятницу, 28 сентября, циклон принесет в столицу дожди. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Температура воздуха приблизится к климатической норме и днем составит +12…+14°С. Ветер ожидается порывистый, юго-западный, 7-12 м/с — очередное суровое испытание для зонтиков и слабо укрепленных конструкций. Ночью осадков не прогнозируется. Температура упадет до +2…+4°С. Ветер западный, стихнет до 3-8 м/с. Атмосферный фон низкий — 736 мм рт. ст.
Выходные начнутся с похолодания — днем будет +9…+11°С. Ночью синоптики не исключают заморозков, температура опустится до 0…+2°С.
Днем ожидается западный ветер (5-10 м/с), ночью юго-западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление подскочит до 748 мм рт. ст. Возможно, это последний шанс съездить на дачу, совершить приготовления к зимнему сезону и выкопать оставшуюся морковку.
В воскресенье, 30 сентября, температура в Москве будет по-прежнему ниже климатической нормы. Днем ожидается +10…+12°С. Ветер юго-западный, снова сильный: 7-12 м/с. Ночью будет малооблачно, без осадков. Температура опустится до +2…+4°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферный фон очень высокий, 752 мм рт. ст.
В такую погоду важно принимать как можно больше витаминов, чтобы случайно не подхватить букет вирусных заболеваний. Поэтому в течение дня найдите время и загляните в Музей Москвы, где будет проходить благотворительный маркет «Смородиновая вечеринка». Алена Долецкая, Андрей Макаревич, Елка, Тимур Родригез и другие звезды расскажут о любимых домашних рецептах, в том числе и из этой ягоды, а также будут торговать фермерскими продуктами. Обязательно захватите с мероприятия банку варенья.
Октябрь начнется с солнечной, сухой и относительно теплой погоды. Днем 1 октября будет +12…+14°С, без осадков. Ночная температура составит +3…+5°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление все еще выше нормы: 750 мм рт. ст.
1 октября отмечается Международный день пожилых людей, провозглашенный в 1991 году на 45-й сессии Генассамблеи ООН. Не откладывайте на потом и позвоните своим старшим родственникам, и повторяйте это хотя бы каждые пару недель.
2 октября, во вторник, по-прежнему без осадков. Дневная температура прогнозируется в районе +10…+12°С, ночью +3…+5°С. Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферный фон нормализуется и составит 745 мм рт. ст.
На вечер запланируйте прогулку по парку Горького, пока все деревья еще не обсыпались, а пруды не покрылись коркой льда. В 19:30 в «Гараже» состоится лекция, на которой историк моды Ксения Гусарова расскажет, как менялось восприятие fashion-индустрии с конца XVIII века.
В среду, 3 октября, небо закроют плотные облака, которые принесут в столицу дожди. Температура днем составит +12…+14°C, ночь, как ни странно, выдастся относительно теплой: +9…+11°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление слегка ниже нормы: 742 мм рт. ст. Время кутаться в теплый плед сами знаете с каким узором, пить горячие (или даже горячительные) напитки и пересматривать летние фотографии.
В четверг марафон осадков в столице продолжится. 4 октября будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами возможна гроза — едва ли не последняя в этом году. Дневная температура ожидается в районе +8…+13°С, ночью же будет +3…+8°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферный фон идеален: 746 мм рт. ст.
К окончанию рабочей недели давление повысится до 751 мм рт. ст. В связи с антициклоном дожди на время прекратятся, в Москве вновь станет солнечно. Днем в пятницу, 5 октября, температура составит +9…+14°С, ночью она опустится до +3…+8°С. Ветер в течение дня западный, 3-8 м/с.
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