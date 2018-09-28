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Москвичам пообещали передышку от дождей
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В Гидрометцентре пообещали москвичам передышку от дождей 

Национальная Служба Новостей + ещё 14 3 часа назад
Фото: ТАСС
Метеоролог Марина Макарова пообещала москвичам дождливую субботу и потепление в понедельник.
Москва и Подмосковье, резко перешедшие из затянувшегося лета в дождливую и прохладную осень, получат от природы небольшую передышку. Дожди сменятся солнечным утром уже в воскресенье, пообещала в эфире НСН ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова
«Установившаяся в течение недели прохладная погода сохранится и в выходные, но характер изменится. Давление вырастет, в ночь на субботу местами пройдет дождь. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-17 м/с. Ночью будет до + 5°С, днем ветер чуть утихнет. Переменная облачность и проглянет солнце. Воздух прогреется до +8°С, что несколько ниже нормы», — озвучила прогноз синоптик.
Гораздо более комфортным и пригодным для прогулок станет в столичном регионе воскресный день. Причем отправляться на улице можно будет и без зонта.
«Минимальная температура в ночь на воскресенье +2°С, по области будет от -2 до +3°С, сохранится сухая погода без осадков. Днем тоже без дождей, вероятно, будет солнце, и уже до +10 °С», — рассказала метеоролог.
Однако наслаждаться «золотой осенью» москвичам придется совсем немного. Погоду в начале будущей недели станет определять новый циклон, который принесёт очередную порцию дождей.
«В начале недели станет теплее, утро будет солнечным, максимальная температура днем составит 13-15 °С, но продлится это тепло не так долго, как хотелось бы. К региону подойдет новый циклон, они принесёт много облаков, времена будет идти дождь. Температурный фон будет соответствовать норме и даже будет чуть выше», — пообещала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
К слову, ранее синоптики не исключили, что в первых числах октября можно ожидать вторую волну «бабьего лета».
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