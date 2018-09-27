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Россиянам пообещали снегопад в сентябре
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Россиянам пообещали снегопад в сентябре 

News.ru 1 час назад
Синоптики прогнозируют снегопад в северной части Европейской России уже к концу недели, то есть в последних числах сентября. Жителям столичного региона и прилегающих областей можно пока не доставать шубы: здесь осадки в виде снега пока маловероятны, однако вместо этого Москву будут заливать дожди.
В ближайшие дни в столице будут дуть очень сильные ветра, потом на Москву обрушится до 25 мм осадков — норма для десяти сентябрьских дней, но не для одного, сообщает портал «Метеовести» в новостях от погодного центра «Фобос».
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Несмотря на дожди и холодный ветер, зима пока повременит с приходом в Москву. Зато в Петрозаводске синоптики прогнозируют снег с 50% вероятностью, а в Мурманске эта вероятность составляет 95%.
27 сентября в Москве ожидаются небольшой дождь, ветер с порывами до 18 м/с, температура днём не поднимется выше 11–13 градусов. В столице будет облачно, с прояснениями. Ночью похолодает до 5–7 градусов.
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