Москве предсказали барическую пилу и заморозки

«Глубокое погружение в осень. Вместе с астрономической наступает и метеорологическая осень. Готовьте смену гардероба, это надолго», — советует жителям Центральной России ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец

Последняя неделя сентября будет полна феерических метеосюрпризов. Это и барическая «пила», и ветер, и обильные дожди, и снег и заморозки. Однако не все так мрачно. В октябре в столицу вернется бабье лето.

В последнюю неделю сентября осень с лихвой возместит на удивление тёплое начало сезона, из-за которого среднемесячная температура воздуха почти на 5° выше положенного, сообщают «Метеовести».

Однако всю предстоящую неделю североатлантические циклоны один за другим будут проноситься над Европейской Россией. Они принесут пасмурную, дождливую, ветреную и холодную погоду.

Температура воздуха будет ниже положенного по метеостатистике. По ночам к концу недели до 0…+5°. Тогда как в ее начале +5…+10°. К выходным вероятны даже первые заморозки. Днем сначала +10…+15, а затем похолодание до +6…+11°.

Ожидается, что порывы ветра порой будут достигать 17 м/с.

К среде в ночные и утренние часы не исключена вероятность первого легкого снега.

За четверо суток, с понедельника до четверга, выпадет около 45 мм осадков — 70% всей нормы сентября.

Из-за таких резких изменений погоды ожидаются скачки атмосферного давления, которое практически ежедневно будет резко меняться в среднем на 10-13 единиц.

Однако, как предполагают метеорологи, погоду в регионе начнет определять скандинавский антициклон, поэтому ожидается 3-я волна бабьего лета.