Экологи обнаружили в воздухе Красноярска опасное отравляющее вещество

Красноярские экологи нашли в воздухе опасное химическое соединение — ацетальдегид. Оно так же выделяется во время курения табака. Об этом сообщила «Телекомпания ТВК».

По словам специалистов, ацетальдегид нашли случайно. До этого воздух на содержание этого вещества не проверяли, так как содержание схожих с ним веществ было несущественным. После детального анализа, выяснилось, что в районе КрасТЭЦ и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», содержание ацетальдегида в воздухе превысило норму в 20-30 раз. Для человека такой воздух опасен.

«В сухую погоду высокие концентрации ацетальдегида воздействуют на нервную систему человека, поражая центральную нервную систему, воздействуя на репродуктивную функцию. Вещество разрушает мозг человека и сокращает не только жизнь, но и качество жизни», — объяснил эколог Сергей Михайлюта.

Специалисты намерены сделать пробы и в других районах города. Результаты передадут в Министерство экологии. По мнению экологов, источниками вредных выбросов могут быть пивоварни и хлебопекарни. Их также проверят в ближайшее время.