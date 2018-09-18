Москвичи полюбили купаться в холодной воде

С начала сентября в водоемах Москвы искупались более трех тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ), передает агентство «Москва».

По данным ведомства, всего в зонах ответственности Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) с начала месяца находились почти 115 тысяч человек. Около 3,2 тысячи из них — купающиеся, 3,8 тысячи — рыбаки. Во время происшествий на водоемах были спасены три человека.

В департаменте уточнили, что температура воды на столичных водоемах составляла от 15 до 21 градуса, и с каждым днем она понижается.

В июле спасатели назвали самые популярные московские водоемы. Больше всего москвичи полюбили купаться в Строгинской пойме, Большом Садовом пруду и Химкинском водохранилище. Кроме того, посещаемыми в этом сезоне стали Борисовский, Мещерский, Шибаевский и Терлецкие пруды, а также озеро Белое. Одновременно на них отдыхало до 4,5 тысячи человек.