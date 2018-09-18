Воздух Армянска: в Минприроды рассказали о ситуации в городе

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 сен — РИА Новости Крым . В Армянске и селе Перекоп не установлено в атмосферном воздухе превышений предельно допустимых концентраций хлорида водорода. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.

"По информации Центра лабораторного анализа и технических измерений, 17 сентября в 9.20 в Армянске концентрация хлорида водорода в воздухе составила 0,095 мг/куб м. В 13.20 и 17.00 наблюдалось понижение концентрации хлорида водорода — менее 0,04 мг/куб м. В Перекопе концентрация загрязняющего вещества в воздухе в 9.50 составила 0,082, а в 12.50 и 17.30 — также менее 0,04 мг/куб м. Кроме того, предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухе данного вещества составляет 0,2 мг/куб м. Таким образом, концентрации хлорида водорода не превышает установленной нормы", — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что центр продолжает мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на указанной территории.

Выброс сернистого ангидрида в атмосферу произошел в Армянске в ночь на 24 августа. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан» . Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.

В настоящее время работа завода приостановлена. Власти приняли решение объявить каникулы в школах и детских садах. Всех детей отправили в санатории. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов , это сделано в «предупредительных целях», здоровью и жизни людей в городе ничего не угрожает.

В связи с экологической ситуацией в Армянске и нескольких селах Красноперекопского района введен режим ЧС.