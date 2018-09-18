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Воздух Армянска: в Минприроды рассказали о ситуации в городе
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Воздух Армянска: в Минприроды рассказали о ситуации в городе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. В Армянске и селе Перекоп не установлено в атмосферном воздухе превышений предельно допустимых концентраций хлорида водорода. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.
"По информации Центра лабораторного анализа и технических измерений, 17 сентября в 9.20 в Армянске концентрация хлорида водорода в воздухе составила 0,095 мг/куб м. В 13.20 и 17.00 наблюдалось понижение концентрации хлорида водорода — менее 0,04 мг/куб м. В Перекопе концентрация загрязняющего вещества в воздухе в 9.50 составила 0,082, а в 12.50 и 17.30 — также менее 0,04 мг/куб м. Кроме того, предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухе данного вещества составляет 0,2 мг/куб м. Таким образом, концентрации хлорида водорода не превышает установленной нормы", — рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что центр продолжает мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на указанной территории.
Выброс сернистого ангидрида в атмосферу произошел в Армянске в ночь на 24 августа. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан». Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.
В настоящее время работа завода приостановлена. Власти приняли решение объявить каникулы в школах и детских садах. Всех детей отправили в санатории. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, это сделано в «предупредительных целях», здоровью и жизни людей в городе ничего не угрожает.
В связи с экологической ситуацией в Армянске и нескольких селах Красноперекопского района введен режим ЧС.
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