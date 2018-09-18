Число рейсов из Крыма в Москву в зимний период увеличат

Число авиарейсов из Симферополя Москву и Ростов-на-Дону в зимний период будет увеличено. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта, сообщает КИА.

В частности в Ростов-на-Дону с 28 октября полёты будут осуществляться три раза в неделю. В Москву вылеты будут осуществляться пять раз в неделю. Нововведение вступит в силу с 29 октября. С 14 ноября самолёты в Москву будут летать каждый день.

Ранее стало известно, что число туристов, которые посетили Крым в летний сезон 2018 года, побило все рекорды за четыре года, сообщает «Спутник в Крыму».