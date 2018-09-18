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В Нижегородской области вновь объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности
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В Нижегородской области вновь объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности 

В городе N + ещё 2 3 часа назад
Фото: В городе N
Четвертый и пятый классы пожарной опасности лесов и торфяников сохранятся в Нижегородской области до начала следующей недели. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Из-за высокой и чрезвычайной опасности возникновения лесных пожаров в регионе объявлено экстренное предупреждение с 19 по 24 сентября. Неблагоприятные погодные условия угрожают жителям области ЧП, связанными с природными пожарами: огонь может распространиться на населенные пункты.
Чтобы избежать плачевных последствий, необходимо соблюдать правила безопасного поведения в период чрезвычайной пожароопасности лесов:
— Запрещено посещать леса,
— Нельзя разводить костры и сжигать мусор и сухую листву,
— Лучше воздержаться от пикников на природе и приготовлении пищи на открытом огне,
— Обязательно выбрасывайте за собой легковоспламеняющийся мусор,
— Если вы стали свидетелей лесного пожара, незамедлительно сообщите об этом в МЧС.
Напомним, погода на этой рабочей неделе будет дождливая и ветреная.
Фото: pixabay.com
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