В Нижегородской области вновь объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности

Четвертый и пятый классы пожарной опасности лесов и торфяников сохранятся в Нижегородской области до начала следующей недели. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за высокой и чрезвычайной опасности возникновения лесных пожаров в регионе объявлено экстренное предупреждение с 19 по 24 сентября. Неблагоприятные погодные условия угрожают жителям области ЧП, связанными с природными пожарами: огонь может распространиться на населенные пункты.

Чтобы избежать плачевных последствий, необходимо соблюдать правила безопасного поведения в период чрезвычайной пожароопасности лесов:

— Запрещено посещать леса,

— Нельзя разводить костры и сжигать мусор и сухую листву,

— Лучше воздержаться от пикников на природе и приготовлении пищи на открытом огне,

— Обязательно выбрасывайте за собой легковоспламеняющийся мусор,

— Если вы стали свидетелей лесного пожара, незамедлительно сообщите об этом в МЧС

Напомним, погода на этой рабочей неделе будет дождливая и ветреная.

Фото: pixabay.com