Режим ЧС ввели в районе на севере Забайкалья, где отопительный сезон не начался вовремя

ЧИТА , 18 сентября. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Тунгокоченском районе Забайкальского края , где в двух населенных пунктах отопительный сезон не начался вовремя из-за долгов коммунального предприятия, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Режим ЧС введен из-за отсутствия нормативного запаса топлива в котельных в селе Верх-Усугли и поселке Вершино— Дарасунский, это связано с долгами коммунального предприятия. Часть социальных объектов подключена к теплоснабжению, население пока не отапливается. Власти района совместно с краевым правительством решают эту проблему, нам будут выделены 2,2 тонны угля из резервов края, но их еще нужно доставить в населенные пункты", — сказали в администрации.

Тунгокоченский район расположен на севере Забайкальского края и относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Отопительный сезон здесь должен был начаться 15 сентября.

В Вершино-Дарасунском живут 5,5 тысячи человек, в Верх-Усуглях — 2,5 тысячи. Как уточнили в администрации района, в Вершино-Дарасунском около трети жителей получают тепло по централизованной системе отопления, в Верх-Усуглях таких около 500 человек. Остальные жители топят свои дома сами.