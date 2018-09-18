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Режим ЧС ввели в районе на севере Забайкалья, где отопительный сезон не начался вовремя
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Режим ЧС ввели в районе на севере Забайкалья, где отопительный сезон не начался вовремя 

ТАСС 5 часов назад
ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Тунгокоченском районе Забайкальского края, где в двух населенных пунктах отопительный сезон не начался вовремя из-за долгов коммунального предприятия, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.
"Режим ЧС введен из-за отсутствия нормативного запаса топлива в котельных в селе Верх-Усугли и поселке Вершино— Дарасунский, это связано с долгами коммунального предприятия. Часть социальных объектов подключена к теплоснабжению, население пока не отапливается. Власти района совместно с краевым правительством решают эту проблему, нам будут выделены 2,2 тонны угля из резервов края, но их еще нужно доставить в населенные пункты", — сказали в администрации.
Тунгокоченский район расположен на севере Забайкальского края и относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Отопительный сезон здесь должен был начаться 15 сентября.
В Вершино-Дарасунском живут 5,5 тысячи человек, в Верх-Усуглях — 2,5 тысячи. Как уточнили в администрации района, в Вершино-Дарасунском около трети жителей получают тепло по централизованной системе отопления, в Верх-Усуглях таких около 500 человек. Остальные жители топят свои дома сами.
По информации синоптиков, во вторник днем температура воздуха в Тунгокоченском районе превышает 15 градусов тепла. Однако, по данным регионального ГУ МЧС, в Забайкалье объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют, что 20-21 сентября местами в крае выпадут сильные осадки, ветер усилится до 20-24 метров в секунду, температура воздуха понизится на восемь и более градусов.
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