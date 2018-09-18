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Воздух в Приокском районе загрязнен диоксидом азота
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Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20

Воздух в Приокском районе загрязнен диоксидом азота 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Его максимальная разовая концентрация превышает допустимую норму в 1,8 раза. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Приведенные данные получены в результате ежедневного мониторинга загрязнения окружающей среды в понедельник, 17 сентября. При этом в остальных районах города воздух считается чистым.
Диоксид азота — один из самых распространенных загрязнителей атмосферы, играющий значительную роль в образовании смога и кислотных осадков. Характеризуется высокой токсичностью.
В Дзержинске, Арзамасе и Кстове превышений допустимых норм содержания контролируемых примесей не отмечено. Напомним, после пожара на заводе «Нижегородхим» в Дзержинске экологи также не фиксировали загрязнения воздуха в городе.
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