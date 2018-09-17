Впервые за 60 лет: концентрация вредных веществ в воздухе над Тольятти превысила нормы в три раза

В адрес предприятий автограда направили более 100 предупреждений

За уровнем загрязнения воздуха в Тольятти круглосуточно следят на восьми стационарных постах. Эта мера потребовалась из-за резкого ухудшения метеорологических условий, которые поспособствовали накоплению вредных примесей в приземном слое атмосфере. Им присвоили II степень опасности. Это означает, что концентрация вредных веществ в воздухе над Тольятти превысила нормы в три раза.

— Подобные неблагоприятные погодные явления на территории города Тольятти фиксируются крайне редко, а такой длительный период НМУ II степени опасности подряд зафиксировали впервые за 60 лет мониторинга атмосферного воздуха, — сообщили в региональном правительстве.

В адрес промышленных предприятий направили более 100 предупреждений о необходимости снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Кроме того, дополнительно к уже существующей системе наблюдений на 8 стационарных постах добавили маршрутные (выездные — Прим.ред.) обследования качества атмосферного воздуха. Пробы здесь берут независимые лаборатории.

В июле 2018 года жители Тольятти уже жаловались на дымку, повисшую над городом. Чиновники сообщили тогда, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе нарушения санитарно-гигиенических норм.

В середине августа прокуратура Центрального района возбудила свыше 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.

Но ситуация не улучшается и по сей день. Более 10 тысяч тольяттинцев подписали петицию с требованием привлечь к ответственности предприятия, загрязняющие воздух, и прекратить выбросы в атмосферу. Для привлечения внимания к проблеме инициативные группы жителей заявили о проведении нескольких митингов.