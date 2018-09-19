В Тольятти изучат воздействие выбросов на здоровье горожан

Власти планируют установить санитарно-защитную зону сразу для нескольких городских предприятий

Промышленно-санитарным лабораториям на заводах Тольятти рекомендовали увеличить количество проб отбора атмосферного воздуха. Речь идет о таких предприятиях, как ООО «СИБУР Тольятти», ПАО «КуйбышевАзот» , АО «АКОМ» и ПАО Корпорации «ТольяттиАзот». Эта мера потребовалась после того, как концентрация вредных веществ над городом превысила нормы в три раза.

С 1 октября протоколы ежедневных замеров на содержание загрязняющих веществ в воздухе будут передавать на контроль в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Сам перечень выбросов руководство каждого завода теперь должно будет согласовать с администрацией Тольятти. Мэрия также ознакомится с актами проверки эффективности систем очистки выбросов на предприятиях за истекший период этого года.

— На предприятиях создадут системы автоматического контроля выбросов вредных веществ. Кроме того, мы рассмотрим возможность профинансировать исследование качественного состава атмосферного воздуха в Тольятти, — рассказали в мэрии.

В ближайшее время в городе также изучат воздействие выбросов на здоровье населения. После этого власти планируют разработать и установить санитарно-защитную зону сразу для нескольких предприятий, входящих в Северный промузел в районе Тольяттинской ТЭЦ.

Проблема загрязнения воздуха в Тольятти обострилась летом. В июле жители пожаловались на дымку, повисшую над городом. Тогда чиновники сообщили, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе нарушения санитарно-гигиенических норм.

Затем, в середине августа, прокуратура Центрального района возбудила свыше 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.

Более 10 тысяч тольяттинцев подписали петицию с требованием привлечь к ответственности предприятия, загрязняющие воздух, и прекратить выбросы в атмосферу. Для привлечения внимания к проблеме инициативные группы жителей заявили о проведении нескольких митингов. Сейчас горожане вынуждены носить маски.