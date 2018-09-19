Ещё
В Тольятти изучат воздействие выбросов на здоровье горожан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тольятти изучат воздействие выбросов на здоровье горожан 

63.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 63.ru
Власти планируют установить санитарно-защитную зону сразу для нескольких городских предприятий
Промышленно-санитарным лабораториям на заводах Тольятти рекомендовали увеличить количество проб отбора атмосферного воздуха. Речь идет о таких предприятиях, как ООО «СИБУР Тольятти», ПАО «КуйбышевАзот», АО «АКОМ» и ПАО Корпорации «ТольяттиАзот». Эта мера потребовалась после того, как концентрация вредных веществ над городом превысила нормы в три раза.
С 1 октября протоколы ежедневных замеров на содержание загрязняющих веществ в воздухе будут передавать на контроль в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Сам перечень выбросов руководство каждого завода теперь должно будет согласовать с администрацией Тольятти. Мэрия также ознакомится с актами проверки эффективности систем очистки выбросов на предприятиях за истекший период этого года.
— На предприятиях создадут системы автоматического контроля выбросов вредных веществ. Кроме того, мы рассмотрим возможность профинансировать исследование качественного состава атмосферного воздуха в Тольятти, — рассказали в мэрии.
В ближайшее время в городе также изучат воздействие выбросов на здоровье населения. После этого власти планируют разработать и установить санитарно-защитную зону сразу для нескольких предприятий, входящих в Северный промузел в районе Тольяттинской ТЭЦ.
Проблема загрязнения воздуха в Тольятти обострилась летом. В июле жители пожаловались на дымку, повисшую над городом. Тогда чиновники сообщили, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе нарушения санитарно-гигиенических норм.
Затем, в середине августа, прокуратура Центрального района возбудила свыше 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.
Более 10 тысяч тольяттинцев подписали петицию с требованием привлечь к ответственности предприятия, загрязняющие воздух, и прекратить выбросы в атмосферу. Для привлечения внимания к проблеме инициативные группы жителей заявили о проведении нескольких митингов. Сейчас горожане вынуждены носить маски.
63.ru: последние новости
«Захватите зонт»: рабочая неделя в Самарской области начнется с дождей Стала известна причина неприятного запаха, который возник над Тольятти На смену дождям: в выходные в Самарской области потеплеет до +27
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины126
В Нижегородской области разбился Миг-31202
«Малолетние девочки»: жена об изменах главреда МК52
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20581
Порошенко ответил на обвинения в крушении МH17226
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:56
Путин обсудил с Меркель убийство Захарченко
Политика
00:21
«Путин произвел пять выстрелов из винтовки»
Армия Оружие
03:18
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины
В мире
05:43
Порошенко ответил на обвинения в крушении МH17
В мире Армия
01:00
В Нижегородской области разбился Миг-31
Происшествия
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
01:52
Киркоров и Басков ответили взбешенным россиянам
Шоу-бизнес
03:26
В МВД высказались о «расследовании» по «отравителям»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение