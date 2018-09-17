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Китай эвакуировал 127 000 человек в южную провинцию Гуандун
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Китай эвакуировал 127 000 человек в южную провинцию Гуандун 

ProComp.info 1 час назад
1 сентября. ran24.ru — Китай эвакуировал 127 000 человек в южную провинцию Гуандун из-за сильных дождей, сообщает официальное агентство Синьхуа в субботу, ссылаясь на местные власти.
Дожди, затронувшие более 1,2 миллиона жителей в 27 округах в восточной части Гуандуна нанесли ущерб в размере более 146 миллионов долларов, в том числе до 44 700 гектаров сельскохозяйственных угодий, сказал Синьхуа. В результате сильных дождей погибло 2 человека и еще двое людей числятся пропавшими без вести.
Каждое лето Китай вынужден эвакуировать сотни тысяч жителей районов, подверженных наводнениям.
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