Внимание! Сильные осадки в виде мокрого снега прогнозируют метеорологи 

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября местами по области ожидается усиление до 16 метров в секунду, 20 сентября — до 18 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В связи с неблагоприятным прогнозом
погоды Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Иркутской области рекомендовано руководству местных
пожарно-спасательных гарнизонов, всех видов пожарной охраны и спасательных подразделений, муниципальных образований и старостам
населенных пунктов проверить готовность органов управления и сил,
предназначенных к экстренным действиям, уточнить планы действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Населению Прибайкалья, туристам,
дальнобойщикам необходимо, планируя поездку или поход, в целях
собственной безопасности, ознакомиться с прогнозом погоды. В случае
чрезвычайной ситуации обращаться на единый номер вызова служб
экстренного реагирования: «112».