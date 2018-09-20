Внимание! Сильные осадки в виде мокрого снега прогнозируют метеорологи

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября местами по области ожидается усиление до 16 метров в секунду, 20 сентября — до 18 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с неблагоприятным прогнозом

погоды Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС

России по Иркутской области рекомендовано руководству местных

пожарно-спасательных гарнизонов, всех видов пожарной охраны и спасательных подразделений, муниципальных образований и старостам

населенных пунктов проверить готовность органов управления и сил,

предназначенных к экстренным действиям, уточнить планы действий в случае

возникновения чрезвычайных ситуаций.

Населению Прибайкалья, туристам,

дальнобойщикам необходимо, планируя поездку или поход, в целях

собственной безопасности, ознакомиться с прогнозом погоды. В случае

чрезвычайной ситуации обращаться на единый номер вызова служб

экстренного реагирования: «112».