Супертайфун в Китае: два человека погибли

ЦХИНВАЛ, 17 сен — Sputnik . На южные провинции Китая обрушился 22-й по счету тайфун в этом году — супертайфун «Мангхут» в провинции Гуандун стал причиной гибели двух человек, сообщает РИА Новости

Отмечается, что скорость ветра в момент приземления тайфуна достигала 45 метров в секунду, что оценивается примерно в 14 баллов.

Количество пострадавших от природного катаклизма в Макао составило около 15 человек, 1215 человек были эвакуированы.

Метеорологическое управление Китая объявило высший красный уровень опасности, в южных районах страны нарушено транспортное сообщение, в том числе движение поездов.