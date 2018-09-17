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Супертайфун в Китае: два человека погибли
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Супертайфун в Китае: два человека погибли 

Sputnik Южная Осетия 53 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 17 сен — Sputnik. На южные провинции Китая обрушился 22-й по счету тайфун в этом году — супертайфун «Мангхут» в провинции Гуандун стал причиной гибели двух человек, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что скорость ветра в момент приземления тайфуна достигала 45 метров в секунду, что оценивается примерно в 14 баллов.
Количество пострадавших от природного катаклизма в Макао составило около 15 человек, 1215 человек были эвакуированы.
Метеорологическое управление Китая объявило высший красный уровень опасности, в южных районах страны нарушено транспортное сообщение, в том числе движение поездов.
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