Москву ждет «фантастическое» тепло

Уже на этой неделе в Москве и области снова потеплеет. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда , примерно, к среде на улице будет до плюс 20-24 и яркое солнце, и такая погода задержится минимум до субботы.

Вильфанд отметил, что это фантастика — такая температура воздуха во второй половине сентября!. Вместе с тем метеоролог отметил, что не стал бы говорить о «бабьем лете», поскольку так называют период тепла после затяжного ненастья, а в нынешнем сентябре ненастья пока не было.