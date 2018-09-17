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Москву ждет «фантастическое» тепло
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Москву ждет «фантастическое» тепло 

Авторадио + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Уже на этой неделе в Москве и области снова потеплеет. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, примерно, к среде на улице будет до плюс 20-24 и яркое солнце, и такая погода задержится минимум до субботы.
Вильфанд отметил, что это фантастика — такая температура воздуха во второй половине сентября!. Вместе с тем метеоролог отметил, что не стал бы говорить о «бабьем лете», поскольку так называют период тепла после затяжного ненастья, а в нынешнем сентябре ненастья пока не было.
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