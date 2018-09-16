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В Оренбурге объявили экстренное предупреждение из-за смога
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В Оренбурге объявили экстренное предупреждение из-за смога 

RT на русском 13 часов назад
В Оренбурге городская администрация объявила экстренное предупреждение из-за смога, сообщает RIA56.
Причиной стал крупный степной пожар, который начался днём в воскресенье, 16 сентября. К вечеру его удалось локализовать и ликвидировать.
«В связи с безветренной погодой в южной части города установился смог от тушения пожара. В настоящее время в районе Загородного шоссе пожар локализован», — уточнили в мэрии.
Жителям рекомендуют закрыть окна в жилых помещениях и ограничить посещение улицы. В случае ухудшения самочувствия нужно обратиться в медицинское учреждение.
Ранее URA.RU сообщало, что участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для движения после тумана.
RT на русском: последние новости
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