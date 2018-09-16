Крупные степной пожар в Оренбурге ликвидирован

Сегодня днем жители восточного и степного района Оренбурга ощутили сильный запах гари и увидели дым со стороны Загородного шоссе. Особое внимание к этому происшествию возникло и потому, что многие в этот день поехали на футбольный матч «Оренбург» — «Зенит»

На ликвидацию степного пожара на горе Качкарка ушло примерно полдня. Вечером 16 сентября в МЧС сообщили, что к полуночи завершилось тушение огня. Проводится проливка пораженного участка. В городе местами сохраняется запах гари, поэтому рекомендовано плотно закрыть все окна и не выходить на улицу без необходимости.

В Оренбургской области за воскресенье зафиксировано 15 случаев возгорания сухой травы. В регионе стоит сухая погода и температура воздуха держится около +30.

В Управлении МЧС предупреждают: если пожар сильный, и вы не можете потушить его своими силами, звоните в пожарную охрану по телефонам 01 или 101!