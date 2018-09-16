МЧС рассказало о риске пожаров в Подмосковье из-за заморозков 17 сентября

Спасатели рассказали о заморозках до минус 2 градусов в Московской области в ночь на 17 сентября.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что спасатели предупреждали жителей столичного региона о резком похолодании, дождях и сильном ветре в воскресенье, 16 сентября.

Как стало известно агентству городских новостей «Москва» , опасность для жителей Московской области представляет не только похолодание, но и возросший на его фоне риск возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов.

По словам представителей ГУ МЧС по региону, в ночь на 17 сентября в некоторых районах Подмосковья ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В связи с этим жителей области призывают к осторожности.