Ещё
МЧС рассказало о риске пожаров в Подмосковье из-за заморозков 17 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС рассказало о риске пожаров в Подмосковье из-за заморозков 17 сентября 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Спасатели рассказали о заморозках до минус 2 градусов в Московской области в ночь на 17 сентября.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что спасатели предупреждали жителей столичного региона о резком похолодании, дождях и сильном ветре в воскресенье, 16 сентября.
Как стало известно агентству городских новостей «Москва», опасность для жителей Московской области представляет не только похолодание, но и возросший на его фоне риск возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов.
По словам представителей ГУ МЧС по региону, в ночь на 17 сентября в некоторых районах Подмосковья ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В связи с этим жителей области призывают к осторожности.
«ГУ МЧС России по Московской области напоминает, что недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию; нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления; при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией; запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов; нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время; категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления; в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте», — напомнили в ведомстве.
ИД «Собеседник»: последние новости
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре 12 сентября Синоптики сообщили о переменчивой погоде в ближайшие выходные в Москве Москвичам пообещали возвращение "фантастического" тепла к середине недели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей437
Российский чиновник покончил с собой20
Российские ракеты задели Америку224
Япония выставила России жесткое условие мира1203
Познер высказался об «отравителях» Скрипалей300
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
03:26
Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова
В мире Статьи
01:06
Российские ракеты задели Америку
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение