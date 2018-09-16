МЧС рассказало о риске пожаров в Подмосковье из-за заморозков 17 сентября 

Спасатели рассказали о заморозках до минус 2 градусов в Московской области в ночь на 17 сентября.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что спасатели предупреждали жителей столичного региона о резком похолодании, дождях и сильном ветре в воскресенье, 16 сентября.
Как стало известно агентству городских новостей «Москва», опасность для жителей Московской области представляет не только похолодание, но и возросший на его фоне риск возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов.
По словам представителей ГУ МЧС по региону, в ночь на 17 сентября в некоторых районах Подмосковья ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В связи с этим жителей области призывают к осторожности.
«ГУ МЧС России по Московской области напоминает, что недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию; нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления; при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией; запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов; нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время; категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления; в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте», — напомнили в ведомстве.