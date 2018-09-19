В Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Башкирии в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, 20 сентября ожидается чрезвычайная пожароопасность — пятого класса.

Население призвали к осторожности. В частности, нужно обратить особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности — не разжигать костры и мангалы в лесном массиве, не бросать окурки от сигарет в сухую траву.

8 сентября progorod43.ru сообщало, что в Кировской области заявили о сохранении высокой пожароопасности.