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В Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности
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В Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Башкирии в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
По прогнозу, 20 сентября ожидается чрезвычайная пожароопасность — пятого класса.
Население призвали к осторожности. В частности, нужно обратить особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности — не разжигать костры и мангалы в лесном массиве, не бросать окурки от сигарет в сухую траву.
8 сентября progorod43.ru сообщало, что в Кировской области заявили о сохранении высокой пожароопасности.
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