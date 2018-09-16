Как избежать пожара в отопительный сезон. Советы МЧС

Замначальника Второго регионального управления надзорной деятельности МЧС по СЗАО Павел Фураев напомнил москвичам правила противопожарной безопасности.

Летнее тепло, порадовавшее москвичей в первой половине сентября, покидает столичный регион. На смену ему идет настоящая осень — с дождями, грозами и сильным ветром. Уже в воскресенье. 16 сентября, в Москве и по области начнутся дожди, которые затянутся на всю последующую рабочую неделю. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла, а ночью температура опустится до +10, пишут «Известия»

В связи с наступлением осенне-зимнего периода и понижением температуры ежегодно увеличивается количество бытовых пожаров. Об этом НСН рассказал замначальника Второго регионального управления надзорной деятельности по северо-западному округу Главного управления МЧС России по г. Москве Павел Фураев.

Он отметил, что основная доля пожаров и выездов приходится на жилой сектор — в многоквартирные дома спальных районов. Это связано с тем, что в холодную погоду активно используются электронагревательные приборы, увеличивая нагрузку на электропроводку. В результате неправильной эксплуатации может возникнуть возгорание.

«Для предотвращения пожара необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В первую очередь, нужно соблюдать правила эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, а также газовых приборов. Во-вторых, необходимо следить за исправностью электросетей и не следует их перегружать, то есть подключать к удлинителям большое количество оборудования, пользоваться только исправными приборами, следить за тем, чтобы изоляция и рубильники не были повреждены. Нельзя пользоваться поврежденными розетками», — заявил собеседник агентства.

Также в МЧС призвали граждан не допускать курения в постели, на балконах, и не сбрасывать окурки на нижние этажи. Это частая причина возникновения пожаров в жилых домах.

«Кроме того, нельзя хранить дома горючие и легко воспламеняющиеся вещества, которые часто жители уносят на незастекленные балконы. Случается так, что сверху падает окурок, попадает в хранящиеся на балконах картонные коробки и вещи, и это приводит к возгоранию. Пожар может проникнуть как в квартиры, расположенные на нижних этажах, так и к самому нарушителю, который бросил окурок с верхнего этажа. Мы рекомендуем не допускать хранение легко воспламеняющихся материалов на открытых балконах, в общих приквартирных холлах, на лестничных клетках и в лифтовых холлах», — сказал Фураев.

Особое внимание представитель МЧС обратил на разъяснительную работу со школьниками. Он рекомендовал родителям рассказать детям правила обращения с огнем, как использовать электрическое оборудование, мобильные телефоны, принтеры и компьютеры.

«Для начала родители должны его проверить лично, и только потом разрешать ребенку им пользоваться, чтобы он не перегружал электроудлинители, не допускал попадания в них воды. Также важно следить за тем, чтобы в доступе детей не оказались спички или свечи, которые используются дома», — посоветовал представитель МЧС.

Жителям частного сектора перед началом отопительного сезона также необходимо провести проверку печей, котельных и прочих отопительных приборов.

«Очень внимательно следует отнестись к проверке газового оборудования, которое используется в домах. Для этого необходимо обратиться в организацию, которая обслуживает такие системы, чтобы ее сотрудники все проверили и дали информацию, в каком состоянии находится оборудование. Если будет выявлена неисправность, эксплуатировать такое оборудование нельзя», — подчеркнул замначальника Второго регионального управления надзорной деятельности МЧС по СЗАО Павел Фураев.

Добавим, 16 сентября в столичном регионе сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров.