МЧС предупреждает: высокая пожароопасность продолжает угрожать нижегородским лесам 

В Нижегородской области высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов и торфяников сохранится до 18 сентября. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Согласно информации, в период с 15 по 18 сентября в некоторых районах области сохранятся четвертый и пятый классы пожароопасности. В связи с неблагоприятными погодными условиями региональное Управление МЧС России объявило экстренное предупреждение.
Во избежание ЧП, связанных с природными пожарами, сотрудники МЧС напоминают:
— В этот период запрещается посещать леса;
— Нельзя разводиться костры на территории лесов и своих дачных участках;
— Устраивать пикники на природе также запрещается;
— Не стоит сжигать мусор и сухую листву;
— Нельзя оставлять легковоспламеняющийся мусор в лесах;
— При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом спасателям.
Напомним, в эти выходные нижегородцев ждет переменчивая погода.
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