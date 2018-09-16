МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение об опасности из-за лесных пожаров

Главное Управление МЧС России по РБ информирует о повышенной пожарной опасности, связанной с высоко вероятностью возникновения лесных пожаров. По прогнозу Башгидромета 17 сентября по югу Башкирии местами сохранится 5 чрезвычайный класс пожароопасности.

— В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблюдение следующих требований пожарной безопасности. Если обнаружили небольшой пожар в лесу, постарайтесь затушить его, заливайте огонь водой из ближайшей лужи или водоема, засыпайте землей, используйте для тушения ветки и мокрую одежду, ветви и ткань переворачиваете, чтобы они не загорелись, если пожар сильный, покиньте место пожара, идите навстречу ветру, перпендикулярно, — предупредили жителей в МЧС.

При обнаружении возгорания следует вызывать пожарную службу по номеру 101.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook