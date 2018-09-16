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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение об опасности из-за лесных пожаров
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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение об опасности из-за лесных пожаров 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 2 16 сентября 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Главное Управление МЧС России по РБ информирует о повышенной пожарной опасности, связанной с высоко вероятностью возникновения лесных пожаров. По прогнозу Башгидромета 17 сентября по югу Башкирии местами сохранится 5 чрезвычайный класс пожароопасности.
— В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблюдение следующих требований пожарной безопасности. Если обнаружили небольшой пожар в лесу, постарайтесь затушить его, заливайте огонь водой из ближайшей лужи или водоема, засыпайте землей, используйте для тушения ветки и мокрую одежду, ветви и ткань переворачиваете, чтобы они не загорелись, если пожар сильный, покиньте место пожара, идите навстречу ветру, перпендикулярно, — предупредили жителей в МЧС.
При обнаружении возгорания следует вызывать пожарную службу по номеру 101.
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