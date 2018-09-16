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Огромную пробку под Ревдой вызвал туман, идущий от реки Чусовой
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Огромную пробку под Ревдой вызвал туман, идущий от реки Чусовой 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
Туман на Московском тракте в районе города Ревда возник из-за особенностей местности и протекающей рядом реки Чусовой. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области, отметив, что никаких пожаров поблизости замечено не было (многие водители жаловались на запах гари). Туман скопился из-за прохладной погоды в низинах, а затем распространился на дорогу. В целом, это нормальное явление для осени.
Напомним, что утром в воскресенье видимость на дороге резко упала. Водители сообщили, что на трассе возникла многокилометровая пробка, а также произошло несколько аварий. Автоинспекторам даже пришлось перекрывать одну из дорог в целях безопасности:
— Сотрудниками ГИБДД был перекрыт участок для движения легкового транспорта от станции Дружинино до города Первоуральска, — рассказали в МЧС по Свердловской области. — Весь легковой транспорт направляется в объезд по дублёру через посёлок Билимбай. Движение было перекрыто в целях безопасности с 9 утра.
Сейчас видимость на трассе несколько улучшилась. Ожидается, что после 11 часов туман полностью рассеется после 11 часов утра.
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