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Сдуваемый ветром ведущий стал поводом для шуток в Сети
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Сдуваемый ветром ведущий стал поводом для шуток в Сети 

Рамблер 1 час назад
Американцы обвинили ведущего прогноза погоды в фейковых новостях. Он пытался бороться с ураганом, которого не было.
Ведущий амерканского телеканала The Weather Channel стал поводом для шуток в соцсетях после обмана в прямом эфире. В уличном репортаже журналист рассказывал об урагане Флоренс, пытаясь сделать вид, что еле удерживается на ногах и его сдувает ураганным ветром. Однако за его спиной спокойно прошли два человека, благодаря чем зрители поняли, что никакого урагана нет и в помине, а метеоролог играет на публику.
В соцсетях выложили запись сюжета и принялись иронизировать над незадачливым телевизионщиком. Многие вспомнили слова президента США о том, что пресса постоянно грешит выдуманными и лживыми новостями — fake news. По аналогии, теперь появились и fake weather — фальшивые прогнозы погоды. Также пользователи предложили наградить ведущего "Оскаром" за артистизм.
Телеканал позднее заявил в свое оправдание, что ведущий просто стоял на мокрой траве, скользил и пытался удержаться на ногах.
Отметим, что в эти дни погода — главный новостной сюжет в США.
Тропический ураган Флоренс обрушился на США в субботу. Выпала масса осадков. Начались наводнения, обесточен почти миллион зданий. В Северной и Южной Каролине погибли пять человек, сообщает Reuters.
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