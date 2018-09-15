Сдуваемый ветром ведущий стал поводом для шуток в Сети

Американцы обвинили ведущего прогноза погоды в фейковых новостях. Он пытался бороться с ураганом, которого не было.

Ведущий амерканского телеканала The Weather Channel стал поводом для шуток в соцсетях после обмана в прямом эфире. В уличном репортаже журналист рассказывал об урагане Флоренс, пытаясь сделать вид, что еле удерживается на ногах и его сдувает ураганным ветром. Однако за его спиной спокойно прошли два человека, благодаря чем зрители поняли, что никакого урагана нет и в помине, а метеоролог играет на публику.

В соцсетях выложили запись сюжета и принялись иронизировать над незадачливым телевизионщиком. Многие вспомнили слова президента США о том, что пресса постоянно грешит выдуманными и лживыми новостями — fake news. По аналогии, теперь появились и fake weather — фальшивые прогнозы погоды. Также пользователи предложили наградить ведущего "Оскаром" за артистизм.

Телеканал позднее заявил в свое оправдание, что ведущий просто стоял на мокрой траве, скользил и пытался удержаться на ногах.

Отметим, что в эти дни погода — главный новостной сюжет в США.