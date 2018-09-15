МЧС предупредил о приближающихся заморозках в Кирове 

ГУ МЧС России по Кировской области опубликовало прогноз погоды на воскресенье, в котором предупредило об ожидающихся заморозках на почве, передают местные СМИ. Ночью и утром ожидается понижение температуры до 0, -1 °C. В целом погода в Кировской области завтра будет облачной с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах может быть туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью 2-7 м/с, местами порывы до 10 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °C, заморозки на почве ночью и температура утром до 0, -1 °C. Дневная температура составит +17, +22 °C.