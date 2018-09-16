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В Казани в 5 раз были превышены нормы содержания вредных примесей в воздухе
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В Казани в 5 раз были превышены нормы содержания вредных примесей в воздухе 

Казанский репортер + ещё 2 16 сентября 2018
Фото: Казанский репортер
В Казани вновь была превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота в воздухе. Содержание этой вредной примеси оказалось выше нормы более чем в 5 раз. Пункт мониторинга за состоянием атмосферы Гидрометцентра зафиксировал пятикратное превышение в Советском районе Казани. Датчики на пересечении улиц Файзи и Бигичевазафиксировали содержание диоксида азота в воздухе на уровне 1,05 мг/м3 при предельной норме 0,2 мг/м3. В Вахитовском районе, на Правобулачной концентрация этого вещества тоже была выше нормы, в 2,5 раза (0,457 мг/м3). Как и ранее, превышение зафиксировано ночью, в период с 0.00 до 7.00 утра. После семи утра ситуация нормализовалась. Повышенное содержание диоксида азота в Казани отмечается уже не впервые. Практически всю неделю посты мониторинга Гидрометцентра фиксировали содержание вредных примесей в воздухе выше ПДК. Кроме того, в марте этого года было зафиксировано загрязнение атмосферы диоксидом азота и угарным газом, а в июле и августе превышена концентрация по формальдегиду и этилбензолу.
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