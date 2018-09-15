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Уровень диоксида азота в Казани снова выше нормы
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Уровень диоксида азота в Казани снова выше нормы 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В Казани вновь превышен уровень вредных примесей в воздухе. Содержание диоксида азота выше нормы в два с лишним раза в Советском, Авиастроительном и Вахитовском районах. Такие данные зафиксировали посты наблюдения за состоянием атмосферы в городе Гидрометцентра. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) можно было наблюдать практически всю неделю, например в понедельник показатели по диоксиду азота были выше нормы в 4 раза. Как и в предыдущие дни, наиболее высокая концентрация отмечена ночью и рано утром. С полуночи до 7 утра пункт мониторинга Гидрометцентра в Азино зафиксировал содержание диоксида азота на уровне 0.456 мг/м3 при предельно допустимом показателе 0,2 мг/м3. Почти такие же цифры (0.422 мг/м3) отмечены и в другой части города, на перекрестке улиц Побежимова и Ленинградской. В центре Казани, около Булака, содержание вредных примесей чуть меньше, но все равно почти в 2 раза выше ПДК — 0.39 мг/м3. Превышены нормы и в Ново-Савиновском районе: 0,293 мг/м3. Казанцы не впервые сталкиваются с высоким содержанием вредных примесей в воздухе: в марте этого года было зафиксировано загрязнение атмосферы диоксидом азота и угарного газа, а в июле и августе превышена концентрация по формальдегиду и этилбензолу.
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