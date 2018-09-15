МЧС посоветовало дальнобойщикам не забывать про бутерброды

Советы МЧС могут пригодиться 15-17 сентября, когда в Забайкальском крае ожидаются дожди с мокрым снегом, северо-западный ветер до 18 метров в секунду и понижение температур до 5 градусов мороза.

«Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило всегда холоднее, поэтому необходимо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу запас горячего чая в термосе, запаситесь бутербродами, не забудьте про спички или зажигалки. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор», — говорится в сообщении.

В МЧС также предупредили, что время похолодания осложняется обстановка на дорогах: снежные накаты, заносы, гололед увеличивают количество ДТП.