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В нескольких районах Костромской области ожидаются заморозки
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В нескольких районах Костромской области ожидаются заморозки 

АиФ Владимир 22 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В северных районах Костромской области ожидаются заморозки, сообщают в пресс-службе региональной администрации.
В ночные и утренние часы 15 сентября температура водуха опустится до -2 градусов.
Департамент региональной безопасности и ГУ МЧС рекомендуют жителям учитывать эту информацию в повседневной жизни. Необходимо быть внимательными при эксплуатации печей и обогревательных приборов.
При возникновении экстренных ситуаций (происшествий) незамедлительно информируйте оперативные службы области по телефону «01» и «101» с мобильного телефона или 112.
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