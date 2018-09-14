Лесоохрана предупредила о риске возникновения лесных пожаров

В субботу и воскресенье, 15 и 16 сентября, в лесах Центрального федерального округа прогнозируется средний, высокий, а местами и чрезвычайный классы пожарной опасности. В этих случаях пожары могут возникать даже от незначительных источников огня. Фото пресс-службы Федеральной службы авиалесоохраны Судя по прогнозной карте Федеральной службы авиалесоохраны, велика вероятность возникновения лесных пожаров и в Калужской области. Особый противопожарный режим введен в соседней Московской области. В пресс-службе ведомства напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах наступает административная и уголовная ответственность. По данным синоптиков, 15 сентября в Калужской области ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до +22 градусов. 16 сентября пройдут грозовые дожди, дневная температура составит 17 градусов, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.