Ещё
Лесоохрана предупредила о риске возникновения лесных пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лесоохрана предупредила о риске возникновения лесных пожаров 

Калуга 24 14 сентября 2018
Фото: Калуга 24
В субботу и воскресенье, 15 и 16 сентября, в лесах Центрального федерального округа прогнозируется средний, высокий, а местами и чрезвычайный классы пожарной опасности. В этих случаях пожары могут возникать даже от незначительных источников огня. Фото пресс-службы Федеральной службы авиалесоохраны Судя по прогнозной карте Федеральной службы авиалесоохраны, велика вероятность возникновения лесных пожаров и в Калужской области. Особый противопожарный режим введен в соседней Московской области. В пресс-службе ведомства напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах наступает административная и уголовная ответственность. По данным синоптиков, 15 сентября в Калужской области ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до +22 градусов. 16 сентября пройдут грозовые дожди, дневная температура составит 17 градусов, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
Калуга 24: последние новости
Отопительный сезон в Калуге начнется 17 сентября Ювелирный магазин ограбили на полмиллиона рублей Калуга и Брянск могут стать побратимами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Комики пошутили о Петрове и Боширове
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи16
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе531
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов32
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение