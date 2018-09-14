МЧС предупреждает: на Ярославскую область движутся заморозки

Температура в регионе резко упадёт

Успели понежиться сегодня под тёплым солнышком? Пора доставать тёплые вещи. МЧС по Ярославской области выпустило предупреждение — на Ярославскую область надвигаются заморозки.

— По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября местами по Ярославской области ожидаются заморозки 0, -1 градус, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Спасатели просят ярославцев быть внимательнее и предупреждают о возможности увеличения пожаров в жилых домах и административных зданиях. Они могут быть вызваны сбоями в электросети из-за повышенных нагрузок или использования некачественно электрооборудования. В начале сентября метеорологи, что климатическое лето в Ярославле станет чуть ли не самым продолжительным за всю историю наблюдений.