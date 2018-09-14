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В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс опасного газа в атмосферу
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В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс опасного газа в атмосферу 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 5 раз. Об этом «АиФ-Урал» рассказали в министерстве природы. Выброс был зафиксирован по данным на 12 часов 13 сентября в районе станций автоматического контроля атмосферного воздуха. По данным минприроды превышение составляет 5,2 ПДК.
Напомним, что зимой в Свердловской области в районе Верхней Пышмы также произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферу, после чего было объявлено о НМУ первой степени опасности. Также неделю назад выброс сероводорода в атмосферу был зафиксирован в Челябинске.
Сероводород очень токсичен, вдыхание воздуха даже с небольшим количеством этого газа может привести к головным болям, тошноте и головокружению. В больших количествах газ смертельно опасен, но воздействие не оказывает кумулятивного эффекта.
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