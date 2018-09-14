В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс опасного газа в атмосферу

В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 5 раз. Об этом «АиФ-Урал» рассказали в министерстве природы . Выброс был зафиксирован по данным на 12 часов 13 сентября в районе станций автоматического контроля атмосферного воздуха. По данным минприроды превышение составляет 5,2 ПДК.

Напомним, что зимой в Свердловской области в районе Верхней Пышмы также произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферу, после чего было объявлено о НМУ первой степени опасности. Также неделю назад выброс сероводорода в атмосферу был зафиксирован в Челябинске.

Сероводород очень токсичен, вдыхание воздуха даже с небольшим количеством этого газа может привести к головным болям, тошноте и головокружению. В больших количествах газ смертельно опасен, но воздействие не оказывает кумулятивного эффекта.