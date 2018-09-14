Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы превышен в два раза 

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. «Мосэкомониторинг» зафиксировал утром в пятницу превышение содержания сероводорода в воздухе в районе Печатники на востоке столицы в 2,6 раза. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.
Данные получены со станции экомониторинга «Гурьянова», которая контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений.
Также незначительные превышения ПДК сероводорода обнаружены в районах Люблино, Выхино-Жулебино, Марьино.
9 сентября станция «Жулебино» автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 8,2 ПДК.
В «Мосэкомониторинге» пояснили ранее, что, несмотря на неприятный запах, превышение концентрации сероводорода ниже 18 раз безвредно для здоровья.