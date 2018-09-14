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Москвичей ждет теплая и сухая погода 14 сентября
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Москвичей ждет теплая и сухая погода 14 сентября 

Вечерняя Москва 14 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
В столичном регионе ожидается теплая погода без осадков.
В пятницу, 14 сентября, в Москве воздух прогреется днем до 21 градуса.
В ночное время предвидится похолодает до 8 градусов.
В последний рабочий день дождей не предвидится. Кроме того, по сообщениям метеорологов, солнце выглянет из-за облаков.
Стоит отметить, что в Москве и области будет действовать предупреждение о потенциально опасной погоде.
Вероятность возникновения пожаров в столичном регионе сохраняется, передают в Гидрометцентре России.
Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. Вырастет атмосферное давление до 751 миллиметра ртутного столба.
14 сентября весь православный мир чтит память святого Симеона. В народе же отмечается праздник Семин день.
Считалось, что сам дьявол всех птиц в этот день собирает, дабы решить, кого выпустить, а кого оставить.
Также 14 сентября служило ориентиром, до которого следовало все яровые с полей убрать, иначе непременно погибнут посевы от нагрянувших ветров да дождей.
Ранее сообщалось, что бабье-лето в Москве будет коротким.
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