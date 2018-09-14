Москвичей ждет теплая и сухая погода 14 сентября

В столичном регионе ожидается теплая погода без осадков.

В пятницу, 14 сентября, в Москве воздух прогреется днем до 21 градуса.

В ночное время предвидится похолодает до 8 градусов.

В последний рабочий день дождей не предвидится. Кроме того, по сообщениям метеорологов, солнце выглянет из-за облаков.

Стоит отметить, что в Москве и области будет действовать предупреждение о потенциально опасной погоде.

Вероятность возникновения пожаров в столичном регионе сохраняется, передают в Гидрометцентре России.

Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. Вырастет атмосферное давление до 751 миллиметра ртутного столба.

14 сентября весь православный мир чтит память святого Симеона. В народе же отмечается праздник Семин день.

Считалось, что сам дьявол всех птиц в этот день собирает, дабы решить, кого выпустить, а кого оставить.

Также 14 сентября служило ориентиром, до которого следовало все яровые с полей убрать, иначе непременно погибнут посевы от нагрянувших ветров да дождей.

Ранее сообщалось, что бабье-лето в Москве будет коротким.