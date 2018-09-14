МЧС экстренно научило дачников спасать грядки

Жители столичного региона в ночь на пятницу, 14 сентября, столкнутся с первыми заморозками. Об этом говорится в экстренном предупреждении МЧС России по Московской области

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа 14 сентября на востоке Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе -2…0 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с похолоданием спасатели предупреждают об опасности использования неисправных или самодельных электронагревательных приборов.

Помимо этого, в МЧС рассказали дачникам о способах спасения растений от холодов: «Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты)».