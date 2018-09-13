Ещё
В омских нефтяниках за испорченный воздух оштрафовали ещё одно предприятие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В омских нефтяниках за испорченный воздух оштрафовали ещё одно предприятие 

Омск Здесь 55 минут назад
Фото: Омск Здесь
Жители Советского округа нередко жалуются на неприятный запах. Благодаря мониторингу специалистам удалось установить источник загрязнения воздуха. Специалисты Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования выехали для определения источника загрязнения воздуха. Они выяснили, что неприятный запах шел со стороны предприятия ООО «Сибирская полимерная компания», которое располагается на улице Овощной проезд, 7.
— По результатам проверки, предприятие привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.21 (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Теперь предприятие должно выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей. Кроме этого, организации выдали предписание приостановить выбросы ненормированных веществ в атмосферный воздух до получения разрешения.
Сейчас сотрудники министерства проверяют исполнение предписания омской компанией.
— Предприятиям, загрязняющим атмосферный воздух, пора сориентироваться в новой реальности подходов Минприроды к порядкам и нормам законов в сфере охраны окружающей среды. Хорошо, если это понимание придёт к ним раньше, чем надзор министерства. Ведь в противном случае, крупных штрафов им не избежать, — сказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
Омск Здесь: последние новости
В омских детсадах начнут включать отопление Омских автомобилистов предупреждают об опасности МЧС подтверждает информацию мэрии о заморозках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия отреагировала на интервью «отравителей»801
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте15
Поклонскую лишили поста569
Действия России в Сирии обеспокоили Пентагон97
Басков ответил Киселеву на критику нового клипа22
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение