В омских нефтяниках за испорченный воздух оштрафовали ещё одно предприятие 

Жители Советского округа нередко жалуются на неприятный запах. Благодаря мониторингу специалистам удалось установить источник загрязнения воздуха. Специалисты Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования выехали для определения источника загрязнения воздуха. Они выяснили, что неприятный запах шел со стороны предприятия ООО «Сибирская полимерная компания», которое располагается на улице Овощной проезд, 7.
— По результатам проверки, предприятие привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.21 (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Теперь предприятие должно выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей. Кроме этого, организации выдали предписание приостановить выбросы ненормированных веществ в атмосферный воздух до получения разрешения.
Сейчас сотрудники министерства проверяют исполнение предписания омской компанией.
— Предприятиям, загрязняющим атмосферный воздух, пора сориентироваться в новой реальности подходов Минприроды к порядкам и нормам законов в сфере охраны окружающей среды. Хорошо, если это понимание придёт к ним раньше, чем надзор министерства. Ведь в противном случае, крупных штрафов им не избежать, — сказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.