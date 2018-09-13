В омских нефтяниках за испорченный воздух оштрафовали ещё одно предприятие

Жители Советского округа нередко жалуются на неприятный запах. Благодаря мониторингу специалистам удалось установить источник загрязнения воздуха. Специалисты Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования выехали для определения источника загрязнения воздуха. Они выяснили, что неприятный запах шел со стороны предприятия ООО «Сибирская полимерная компания», которое располагается на улице Овощной проезд, 7.

— По результатам проверки, предприятие привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.21 (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Теперь предприятие должно выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей. Кроме этого, организации выдали предписание приостановить выбросы ненормированных веществ в атмосферный воздух до получения разрешения.

Сейчас сотрудники министерства проверяют исполнение предписания омской компанией.