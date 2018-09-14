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Похолодание и дожди ожидаются в выходные в Центральной России
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Похолодание и дожди ожидаются в выходные в Центральной России 

ТАСС + ещё 1 14 сентября 2018
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Понижение температуры воздуха и дожди ожидаются на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО), начиная с пятницы, преобладающая дневная температура воздуха составит плюс 15-22 градусов, прохладные ночи ожидаются в Тверской, Белгородской, Рязанской областях, где термометры покажут плюс 1-7 градусов. Об этом сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах, пресс-службах управлений МЧС и Центрального регионального центра ведомства.
По данным пресс-службы Центрального регионального центра МЧС, уже в пятницу умеренные дожди пройдут в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областях, возможны грозы. «В этих регионах, а также Ивановской, Костромской, Ярославской областях порывы ветра могут достигать 14-17 м/с», — отметили в пресс-службе.
Вторая неделя осени в Рязанской области сопровождается переменной облачностью с небольшими кратковременными дождями. По информации синоптиков областного гидрометцентра, днем 14 сентября ожидается плюс 20-25 градусов. Такая же погода прогнозируется в Тульской и Брянской областях.
По данным пресс-службы Центрального регионального центра МЧС, в ночь на субботу в большинстве регионов столбики термометров опустятся до плюс 5-12. В Тверской области возможно понижение ночной температуры до плюс 3 градусов. «В субботу понижение температуры продолжится, и ночные значения опустятся местами до плюс 1 градуса, хотя днем будет до плюс 18. В воскресенье повсеместно пройдут дожди, но холоднее уже не будет», — сказали ТАСС синоптики областного гидрометцентра.
Дожди принесут похолодание в Калужскую, Смоленскую, Ярославскую области, где в воскресенье днем воздух прогреется лишь до плюс 15 градусов, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах. Незначительно теплее будет в Белгородской области, где, начиная с пятницы и до воскресенья, столбики термометров опустятся с плюс 27 до плюс 20-21 градусов.
Регионы в зоне риска
Несмотря на похолодание и дожди, в некоторых регионах ЦФО есть риск возникновения природных пожаров. Так, третий класс пожароопасности, по данным местных управлений МЧС, пока сохраняется на всей территории Воронежской, Липецкой областей. И если в Липецком регионе дожди возможны уже на выходных, то в Воронежской — не ранее понедельника, сообщили в областных гидрометцентрах.
Во Владимирской области в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет малооблачно и без осадков. «В зоне торфяных месторождений в Гусь-Хрустальном, Собинском и Судогодском районах существует вероятность возникновения возгораний», — сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Из-за засушливой погоды в Тамбовской области на период по 1 октября ввели ограничение на пребывание в лесах, установлен пятый — наивысший класс пожарной опасности. Синоптики гидрометцентра региона прогнозируют лишь небольшие дожди в ближайшие сутки и дневную температуру воздуха на уровне плюс 23-28 градусов.
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