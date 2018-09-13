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На Средний Урал идет ураган
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По номеру "отравителя" Скрипаля ответили в Минобороны

На Средний Урал идет ураган 

Уралинформбюро 13 сентября 2018
Фото: Уралинформбюро
14 сентября в Свердловской области, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Спасатели просят свердловчан при усилении ветра быть внимательными и осторожными, так как велик риск получения различных травм.
"Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае нельзя стоять за остановками общественного транспорта, под рекламными щитам, у недостроенных зданий и под деревьями", — добавили в ведомстве.
В ветреную погоду жителям Среднего Урала также не стоит парковать свои машины под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций.
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