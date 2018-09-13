На Средний Урал идет ураган

14 сентября в Свердловской области , по прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Спасатели просят свердловчан при усилении ветра быть внимательными и осторожными, так как велик риск получения различных травм.

"Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае нельзя стоять за остановками общественного транспорта, под рекламными щитам, у недостроенных зданий и под деревьями", — добавили в ведомстве.

В ветреную погоду жителям Среднего Урала также не стоит парковать свои машины под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций.