Глыба льда против 10 тысяч бенгальских огней

Блоггеры с YouTube-канала не смогли растопить огромную ледяную глыбу настоящей лавой, но решили продолжить эксперимент. На сей раз они собрались проверить, выдержит ли 100 литров замороженной при -60 градусов воды против бенгальских огней.

Кому-то сравнение бенгальских огней с лавой может показаться смешным. Но в реальности температура горения такого количества огней превышает 2000 градусов! В теории, бенгальские огни должны просто уничтожить глыбу.

Коробка подготовленных к старту бенгальских огней весила целых тридцать килограммов. Экспериментаторы подошли к делу с толком и выбрали максимально безопасное, пустое место, да еще огородили его бетонными плитами.

Стоит предупредить, что повторять аналогичный эксперимент даже с меньшим количеством бенгальских огней крайне не безопасно. Делать этого просто не нужно, риск слишком велик.