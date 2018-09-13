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Глыба льда против 10 тысяч бенгальских огней
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Глыба льда против 10 тысяч бенгальских огней 

Trendymen 13 сентября 2018
Фото: Trendymen
Блоггеры с YouTube-канала не смогли растопить огромную ледяную глыбу настоящей лавой, но решили продолжить эксперимент. На сей раз они собрались проверить, выдержит ли 100 литров замороженной при -60 градусов воды против бенгальских огней.
Кому-то сравнение бенгальских огней с лавой может показаться смешным. Но в реальности температура горения такого количества огней превышает 2000 градусов! В теории, бенгальские огни должны просто уничтожить глыбу.
Коробка подготовленных к старту бенгальских огней весила целых тридцать килограммов. Экспериментаторы подошли к делу с толком и выбрали максимально безопасное, пустое место, да еще огородили его бетонными плитами.
Стоит предупредить, что повторять аналогичный эксперимент даже с меньшим количеством бенгальских огней крайне не безопасно. Делать этого просто не нужно, риск слишком велик.
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