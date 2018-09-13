Ещё
Минэкологии Нижегородской области проверит воздух в Кстове из-за жалоб на неприятный запах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэкологии Нижегородской области проверит воздух в Кстове из-за жалоб на неприятный запах 

ТАСС + ещё 1 29 минут назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты министерства экологии Нижегородской области исследуют пробы атмосферного воздуха в Кстове в связи с многочисленными жалобами жителей на едкий запах, сообщили в четверг ТАСС в минэкологии региона.
"На сайт круглосуточной экологической диспетчерской службы министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в последнее время поступают многочисленные обращения жителей Кстова на присутствие в воздухе неприятного запаха. 14 сентября минэкологии Нижегородской области будет организован отбор проб атмосферного воздуха на территории города", — сообщили ТАСС в министерстве, уточнив, что основными источниками выбросов в атмосферу на территории Кстова являются «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», «Сибур-Кстово», «РусВинил» и ряд других предприятий.
"По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 и 13 сентября на территории Кстова превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано", — сообщили ТАСС в минэкологии региона.
ТАСС: последние новости
"Дорожный патруль" ЦОДД с начала года помог в Москве более 11 тыс. водителей Климатическое лето в Москве завершится 16 сентября До конца недели в Москве ожидается больше 20 градусов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После признаний «отравителей» осталось несколько загадок644
Объяснено появление ФСБ в Донбассе192
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте29
Свисающим телом с балкона отеля оказался известный рэпер12
Британия отреагировала на интервью «отравителей»888
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение