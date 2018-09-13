Минэкологии Нижегородской области проверит воздух в Кстове из-за жалоб на неприятный запах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. / ТАСС /. Специалисты министерства экологии Нижегородской области исследуют пробы атмосферного воздуха в Кстове в связи с многочисленными жалобами жителей на едкий запах, сообщили в четверг ТАСС в минэкологии региона.

"На сайт круглосуточной экологической диспетчерской службы министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в последнее время поступают многочисленные обращения жителей Кстова на присутствие в воздухе неприятного запаха. 14 сентября минэкологии Нижегородской области будет организован отбор проб атмосферного воздуха на территории города", — сообщили ТАСС в министерстве, уточнив, что основными источниками выбросов в атмосферу на территории Кстова являются «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», «Сибур-Кстово», «РусВинил» и ряд других предприятий.

"По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 и 13 сентября на территории Кстова превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано", — сообщили ТАСС в минэкологии региона.