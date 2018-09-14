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Уровень погодной опасности в Москве остался повышенным
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Уровень погодной опасности в Москве остался повышенным 

Газета.Ru + ещё 2 14 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Синоптики продлили действие повышенного уровня погодной опасности на 15 сентября. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что уровень погодной опасности по-прежнему будет желтым.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Уточняется, что повышенный уровень погодной опасности в Москве и области сохраняется из-за высокой вероятности возникновения пожаров. На юге ЦФО уровень пожарной опасности будет повышен до оранжевого из-за риска возникновения пожаров и грозы.
Ранее сообщалось, что в столице в пятницу, 14 сентября, ожидается до +21°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня составит от +19 до +21°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/c.
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