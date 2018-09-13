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Стала известна причина неприятного запаха, который возник над Тольятти
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Стала известна причина неприятного запаха, который возник над Тольятти 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Ситуация в городе не улучшается уже который день
Жители Тольятти обратились за помощью в управление МЧС России по Самарской области. Всё дело в неприятном запахе на территории города, который не выветривается здесь уже на протяжении двух дней.
В июле 2018 года жители Тольятти уже жаловались на дымку, повисшую над городом. Чиновники сообщили тогда, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе нарушения санитарно-гигиенических норм.
В середине августа прокуратура Центрального района возбудила более 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.
Но ситуация не улучшается по сей день. В отчаянии жители решили выйти на митинг против загрязнения воздуха 23 сентября. Сейчас горожане вынуждены носить маски.
— Предварительная причина неприятного запаха — загазованный воздух в приземном слое атмосферы, который накопился из-за производственной деятельности предприятий и выбросов выхлопных газов транспорта в условиях довольно безветренной погоды, — пояснили в ГУ МЧС по Самарской области.
Несмотря на жуткий запах, превышений по содержанию максимальных концентраций вредных примесей в воздухе над Тольятти специалисты городского СГМО не зафиксировали. По данным тольяттинской станции скорой помощи и самарского областного центра медицины катастроф жители за медицинской помощью в связи с ухудшением качества атмосферного воздуха также не обращались.
Администрация города запланировала проведение рабочего совещания, на которое пригласят контролирующие и надзорные органы, а также представителей промышленных предприятий городского округа. Загрязнением воздуха уже заинтересовались в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре, управлении Росприроднадзора по Самарской области, администрации Самарской области и Тольятти. Специалисты ведомств также проведут внеплановые комиссионные проверки ряда предприятий автограда.
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