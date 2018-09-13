Стала известна причина неприятного запаха, который возник над Тольятти

Ситуация в городе не улучшается уже который день

В июле 2018 года жители Тольятти уже жаловались на дымку, повисшую над городом. Чиновники сообщили тогда, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе нарушения санитарно-гигиенических норм.

В середине августа прокуратура Центрального района возбудила более 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.

Но ситуация не улучшается по сей день. В отчаянии жители решили выйти на митинг против загрязнения воздуха 23 сентября. Сейчас горожане вынуждены носить маски.

— Предварительная причина неприятного запаха — загазованный воздух в приземном слое атмосферы, который накопился из-за производственной деятельности предприятий и выбросов выхлопных газов транспорта в условиях довольно безветренной погоды, — пояснили в ГУ МЧС по Самарской области.

Несмотря на жуткий запах, превышений по содержанию максимальных концентраций вредных примесей в воздухе над Тольятти специалисты городского СГМО не зафиксировали. По данным тольяттинской станции скорой помощи и самарского областного центра медицины катастроф жители за медицинской помощью в связи с ухудшением качества атмосферного воздуха также не обращались.

Администрация города запланировала проведение рабочего совещания, на которое пригласят контролирующие и надзорные органы, а также представителей промышленных предприятий городского округа. Загрязнением воздуха уже заинтересовались в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре, управлении Росприроднадзора по Самарской области, администрации Самарской области и Тольятти. Специалисты ведомств также проведут внеплановые комиссионные проверки ряда предприятий автограда.