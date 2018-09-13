Ещё
S7 задержала саратовский рейс в Москву на четыре часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

S7 задержала саратовский рейс в Москву на четыре часа 

Свободные новости 58 минут назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 12 сентября, компании S7 и «Аэрофлот» заметно нарушили собственные графики полетов между Саратовом и Москвой. Соответствующие данные содержатся в онлайн-табло аэропортов.
Так, Embraer ERJ-175рейсf S7204, который должен был вылететь из аэропорта «Саратов Центральный» в 12.20 и совершить посадку в столичном «Домодедово» в 13:05 по московскому времени, по факту поднялся в воздух только в 15:44 и сел в 17:02.
Рейс 204 Саратов-Москва этой же компании задержался более чем на час — судно приземлилось в Домодедове в 21:04 вместо положенных 19:45.
«Аэрофлот» отклонился от расписания немного меньше. Так, самолет Sukhoi Superjet 100 рейса СУ-1375, как и ожидалось, задержался, совершив посадку не в 11:00, а в 11:46. Борт вечернего рейса СУ-1363 Саратов-Москва отклонился от графика сильнее, приземлившись не в 21:05, а в 22:01.
Свободные новости: последние новости
День выборов в области будет прохладным и малооблачным В Саратове сохраняется теплая погода без осадков Минсельхоз пообещал дать воду новоузенским КФХ на следующей неделе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина: РФ «можно разгромить в пыль»406
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление361
Оценены шансы России отразить удар США746
Раскрыт подход РФ по Курилам118
«Не занимайтесь ерундой»
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение