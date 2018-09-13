S7 задержала саратовский рейс в Москву на четыре часа

Так, Embraer ERJ-175рейсf S7204, который должен был вылететь из аэропорта «Саратов Центральный» в 12.20 и совершить посадку в столичном «Домодедово» в 13:05 по московскому времени, по факту поднялся в воздух только в 15:44 и сел в 17:02.

Рейс 204 Саратов-Москва этой же компании задержался более чем на час — судно приземлилось в Домодедове в 21:04 вместо положенных 19:45.

«Аэрофлот» отклонился от расписания немного меньше. Так, самолет Sukhoi Superjet 100 рейса СУ-1375, как и ожидалось, задержался, совершив посадку не в 11:00, а в 11:46. Борт вечернего рейса СУ-1363 Саратов-Москва отклонился от графика сильнее, приземлившись не в 21:05, а в 22:01.