МЧС предупреждает: высокая пожароопасность продолжает угрожать нижегородским лесам

Нижегородской области высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов и торфяников сохранится до 18 сентября. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, в период с 15 по 18 сентября в некоторых районах области сохранятся четвертый и пятый классы пожароопасности. В связи с неблагоприятными погодными условиями региональное Управление МЧС России объявило экстренное предупреждение.

Во избежание ЧП, связанных с природными пожарами, сотрудники МЧС напоминают:

— В этот период запрещается посещать леса;

— Нельзя разводиться костры на территории лесов и своих дачных участках;

— Устраивать пикники на природе также запрещается;

— Не стоит сжигать мусор и сухую листву;

— Нельзя оставлять легковоспламеняющийся мусор в лесах;

— При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом спасателям.

Напомним, в эти выходные нижегородцев ждет переменчивая погода.

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