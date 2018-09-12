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В Болгарии сокращается продолжительность жизни из-за загрязнения воздуха
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В Болгарии сокращается продолжительность жизни из-за загрязнения воздуха 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Болгарии из-за загрязнения воздуха мельчайшими твердыми частицами снижается продолжительность жизни населения на 2,5 года. В Евросоюзе этот показатель составляет в среднем 0,7 года, сообщает газета «Дума».
В докладе Европейской счетной палаты говорится, что основными источниками загрязнения воздуха в Болгарии являются бытовое отопление и транспорт. Однако проблема решается трудно, поскольку объем финансирования экологических мероприятий снизился за последние годы с 120 до 50 миллионов евро.
София фигурирует в докладе как негативный пример. При этом отмечается, что в городе имеются теплоцентрали и другие промышленные предприятия. Однако до сих пор в столице нет станции по контролю за состоянием воздуха. Прежнее учреждение было закрыто в связи со строительством метро в 2014 году.
По данным Европейской счетной палаты, в 2016 году тринадцать стран ЕС, в том числе Болгария, нарушили предельно допустимые уровни загрязнения воздуха мельчайшими твердыми частицами. В Евросоюзе грязный воздух ежегодно вызывает преждевременную смерть около 400 тысяч человек и приносит миллиардный ущерб.
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